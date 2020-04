النجار: ليبيا لم تجتاز مرحلة خطر كورونا ويجب تكثيف الجهود لمنع انتشار الوباء

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار،

الخميس، إن ليبيا لم تجتاز مرحلة الخطر، في انتشار فيروس كورونا، داعيًا إلى ضرورة

تكثيف الجهود لمنع انتشار هذا الوباء.

وطالب النجار في كلمة له المواطنين بعدم التهاون في اتباع

الإرشادات والتعليمات، المتعلقة بالحجر المنزلي، والمحافظة على التطهير والتعقيم في

المنزل، لمنع انتشار فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي.

