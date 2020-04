تجاهل حفتر، مجلس النواب، في دعوته التي أطلقها، الخميس،

لإسقاط الاتفاق السياسي، واختيار الجهة المناسبة لقيادة المرحلة، حيث وجه الدعوة للمجالس

المحلية والتنظيمات النقابية وغيرها من دون ذكر مجلس النواب الذي يعتبر الجهة

الوحيدة التشريعية في البلاد.

وأثار هذا التجاهل الكثير من التكهنات حول وجود خصومة

بين حفتر ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي خرج بمبادرة للصلح، تنص على أن يتولى

كل أقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة على حده باختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي، المكون

من رئيس ونائبين، بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

إطلاق عقيلة صالح لمبادرة بهذا الشكل وفي هذا التوقيت

يثير الشكوك أيضًا حول تحريكه من إحدى الجهات الدولية، التي لها تأثير في المشهد

الليبي، وتحاول دفع العملية السياسية في ليبيا وفق مصالحها

كما أن طلب حفتر من المجالس المحلية والتنظيمات النقابية

وغيرها بإسقاط الاتفاق السياسي، يعكس بحسب مراقبين، تراجع حفتر ميدانيًا على أرض

المعركة، لاسيما وأنه فقد عدة مدن بالمنطقة الغربية في الآونة الأخيرة.

The post حفتر يتجاهل مجلس النواب في دعوته لإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة المناسبة لقيادة المرحلة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24