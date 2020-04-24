ستيفاني: “ليبيا تتحول إلى حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة”

صرّحت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستيفاني وليامز، بأن ليبيا تتحول إلى “حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة”، مع إرسال طرفي الحرب للأسلحة والمقاتلين.

وأوضحت ستيفاني، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن أسلحة واردة من الخارج أججت موجة القتال الجديدة، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وأشارت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة بقولها: “لدينا شيء يسمى قاذفة اللهب برو-إيه وهي نوع من الأنظمة الحرارية يستخدم في الضواحي الجنوبية لطرابلس. ولدينا طائرات مسيرة جديدة نقلت إلى هناك منها طائرة مسيرة أشبه بطائرة مسيرة انتحارية تنفجر عند الاصطدام”.

وعلّقت ستيفاني: “هذان مثالان فقط لأنظمة مخيفة للغاية يجري نشرها في موقع حضري وهو أمر غير مقبول بالمرة”.

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