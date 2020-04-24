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ستيفاني: “ليبيا تتحول إلى حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرّحت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستيفاني وليامز، بأن ليبيا تتحول إلى “حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة”، مع إرسال طرفي الحرب للأسلحة والمقاتلين.

وأوضحت ستيفاني، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن أسلحة واردة من الخارج أججت موجة القتال الجديدة، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وأشارت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة بقولها: “لدينا شيء يسمى قاذفة اللهب برو-إيه وهي نوع من الأنظمة الحرارية يستخدم في الضواحي الجنوبية لطرابلس. ولدينا طائرات مسيرة جديدة نقلت إلى هناك منها طائرة مسيرة أشبه بطائرة مسيرة انتحارية تنفجر عند الاصطدام”.

وعلّقت ستيفاني: “هذان مثالان فقط لأنظمة مخيفة للغاية يجري نشرها في موقع حضري وهو أمر غير مقبول بالمرة”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • The UN is the sole root cause of the universe tragedies, conflicts & wars
    Listen Yankee girl, instead of being a blind parrot on this subject where most of intelligence agencies (CIA, SVR/KGB, BND. Mossad, SIS/MI6, CSIS, & else) had known a while ago of the destructive & evil role of Satan, TURKEY
    However, everyone is just watching and doing nothing against that Satan Nation including the bastards & the useless/valueless UN- or you, yes YOU a blind parrot
    The good people of Libya need immediate actions against this savage & criminal nation, and just talking will not save lives ya blind parrot
    GET LOST- you are the most useless/valueless entity-You & your damn UN

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