“النجار”: أناشد الليبيين بالتباعد الاجتماعي لأننا لم نتجاوز خطر “كورونا”

شدد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار، على ضرورة الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال كلمة مصورة، بثها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس الخميس، لتهنئة الليبيين بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال “النجار” خلال كلمته، إن ليبيا لم تتجاوز بعد مرحلة الخطر المتعلق بفيروس كورونا، لافتا إلى ضرورة عدم التجمع والالتزام بحظر التجول مع ضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية وعمليات التطهير لتجنب الإصابة بالوباء.

يذكر أن ليبيا سجلت 60 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، وحالتي وفاة حتى الآن.