حذرت القائم بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز أمس الجمعة من تحول البلاد إلى حقل تجارب للأسلحة الجديدة.

وأوضحت وليامز في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن تحول ليبيا إلى حقل تجارب

للأسلحة يحدث مع إرسال مؤيدى طرفى الحرب أسلحة ومقاتلين إلى هناك فى انتهاك للحظر

الدولي، مشيرة إلى أن أسلحة واردة من الخارج أججت موجة القتال

الجديدة.

وأشارت المسؤولة

الأممية إلى أن هناك شيئا يسمى قاذفة اللهب برو-إيه وهى نوع من

الأنظمة الحرارية يستخدم فى الضواحى الجنوبية لطرابلس، ولدينا طائرات مسيرة جديدة

نقلت إلى هناك منها طائرة مسيرة أشبه بطائرة مسيرة انتحارية تنفجر عند الاصطدام.

The post وليامز تحذر من تحول ليبيا إلى حقل تجارب للأسلحة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24