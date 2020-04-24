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تاجوراء توزع 1700 سلة غذائية على النازحين تزامنا مع رمضان

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

وزعت بلدية تاجوراء، الخميس،  1700 سلة غذائية على النازحين داخل نطاق البلدية،
وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت البلدية، فى بيان لها عبر الصفحة الرسمية
بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك “، أن فريق المتطوعين بالبلدية، قام بتوزيع
عدد 120 سلة غذائية على العمالة الأفريقية الوافدة فى البلدية، مضيفة أن تم زيارة بعض
المتضررين من القصف العشوائي، بمحلة وريمة في تاجوراء.

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