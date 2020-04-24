الزائدي: دعوة القائد العام للشعب الليبي خطوة مهمة

وصف أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، دعوة القائد العام للشعب الليبي بالتحرك عبر مؤسساته الاجتماعية والسياسية والأهلية لإسقاط سلطة الصخيرات والتوافق على إعلان دستوري، بأنها “خطوة مهمة لدعم تضحيات القوات المسلحة من أجل تطهير الوطن من عبث المليشيات ومخاطر الإرهاب، ونحو بناء ليبيا الجديدة، الدولة المدنية الحقيقية الأمنة المستقرة”.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “إن هذه الخطوة تتطلب تنسيق الجهد الوطني، وتفرض على الفعاليات والقيادات السياسية والأكاديمية والثقافية والمهنية التحرك بمسؤولية وفاعلية، وليكن شعار المرحلة الجديدة، معا وبقواتنا المسلحة نضع حجر الأساس لليبيا المستقلة القوية المزدهرة”.