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النهر الصناعي العظيم: انقطاع المياه عن مناطق بطرابلس لإجراء صيانة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة، اليوم الجمعة،
عن ضعف تدفق المياه و انقطاعها عن بعض المناطق بمدينة طرابلس، وذلك لإجراء أعمال الصيانة
الطارئة لصمامات التحكم بمحطة التدفق بالشويرف .

وأوضح الجهاز، فى بيان له عبر الصفحة الرسمية بموقع
التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أنه سيتم رفع معدل التدفق وعودة المياه لكافة
المناطق بالمدينة والمناطق المجاورة لها بعد الانتهاء من استكمال أعمال الصيانة الطارئة
لصمامات التحكم.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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