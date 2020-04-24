أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة، اليوم الجمعة،
عن ضعف تدفق المياه و انقطاعها عن بعض المناطق بمدينة طرابلس، وذلك لإجراء أعمال الصيانة
الطارئة لصمامات التحكم بمحطة التدفق بالشويرف .
وأوضح الجهاز، فى بيان له عبر الصفحة الرسمية بموقع
التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أنه سيتم رفع معدل التدفق وعودة المياه لكافة
المناطق بالمدينة والمناطق المجاورة لها بعد الانتهاء من استكمال أعمال الصيانة الطارئة
لصمامات التحكم.
The post النهر الصناعي العظيم: انقطاع المياه عن مناطق بطرابلس لإجراء صيانة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
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