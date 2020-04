النهر الصناعي العظيم: انقطاع المياه عن مناطق بطرابلس لإجراء صيانة

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة، اليوم الجمعة،

عن ضعف تدفق المياه و انقطاعها عن بعض المناطق بمدينة طرابلس، وذلك لإجراء أعمال الصيانة

الطارئة لصمامات التحكم بمحطة التدفق بالشويرف .

وأوضح الجهاز، فى بيان له عبر الصفحة الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أنه سيتم رفع معدل التدفق وعودة المياه لكافة

المناطق بالمدينة والمناطق المجاورة لها بعد الانتهاء من استكمال أعمال الصيانة الطارئة

لصمامات التحكم.

