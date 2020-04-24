“التجاري الوطني” في الزاوية يشرع بتوزيع السيولة

أفاد مراسل 218 في المنطقة الغربية بشروع فرع المصرف التجاري الوطني في مدينة الزاوية بتوزيع السيولة النقدية لكافة عملائه بسقف سحب قدره 2000 دينار.

وانطلقت عملية التوزيع عن طريق المندوبين المكلفين من قبل الجهات العاملين فيها في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا لضمان عدم حدوث ازدحامات.

وأضاف المراسل أن فرع مصرف الوحدة في منطقة أبو عيسى قد شرع أمس الخميس في توزيع السيولة النقدية بسقف سحب 500 دينار للفرد.

وأشار المراسل إلى أن مصرف الوحدة فضل تسليم السيولة النقدية عن طريق المندوبين للحد من عدوى فيروس كورونا وضمان سلامة المواطنين.

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