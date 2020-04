أفادت مصادر إعلامية اليوم الجمعة بمقتل شخص

على إثر قصف تعرضت له منطقة عين زارة جنوب طرابلس

