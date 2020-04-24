السراج يرفض “إيريني” ويُذكّر الأوروبيين باعترافهم بالوفاق

تقرير 218

أرسل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رسالة جديدة إلى رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك مفادها رفض عملية إيريني.

خارجية حكومة الوفاق ذكرت عبر صفحتها الرسمية أن السراج عبر في رسالته عن رفضه التام لعملية إيريني وخطة الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأكد السراج أن حكومة الوفاق تلقت ببالغ الأسف نبأ تنفيذ عملية إيريني لأنها كانت تتوقع من دول الجوار الأوروبي أن تطبق قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأضاف أن بلاده لم تتوقع ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق الوطني متناسين أنها الحكومة الشرعية التي اعترف الأوروبيون بها.

وأبدى رئيس المجلس الرئاسي استياء حكومته من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292 (2016)، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية التي وصفها السراج بأنها تمثل مصدرا رئيسيا لدعم قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر.

تخوفات كبيرة تبديها حكومة الوفاق بعد أن دخلت عملية إيريني حيز التنفيذ لأن ذلك يعني توقف الدعم التركي وإيقاف الاتفاقية التي وقعها السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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