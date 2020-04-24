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السراج يرفض “إيريني” ويُذكّر الأوروبيين باعترافهم بالوفاق

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

أرسل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رسالة جديدة إلى رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك مفادها رفض عملية إيريني.

خارجية حكومة الوفاق ذكرت عبر صفحتها الرسمية أن السراج عبر في رسالته عن رفضه التام لعملية إيريني وخطة الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأكد السراج أن حكومة الوفاق تلقت ببالغ الأسف نبأ تنفيذ عملية إيريني لأنها كانت تتوقع من دول الجوار الأوروبي أن تطبق قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأضاف أن بلاده لم تتوقع ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق الوطني متناسين أنها الحكومة الشرعية التي اعترف الأوروبيون بها.

وأبدى رئيس المجلس الرئاسي استياء حكومته من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292 (2016)، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية التي وصفها السراج بأنها تمثل مصدرا رئيسيا لدعم قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر.

تخوفات كبيرة تبديها حكومة الوفاق بعد أن دخلت عملية إيريني حيز التنفيذ لأن ذلك يعني توقف الدعم التركي وإيقاف الاتفاقية التي وقعها السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الدول الغربية اعترفت من قبل باتفاق يتضمن وجود مجلس رئاسى من تسع اعضاء قراره بالتوافق بينهم استقال نصفهم وانتهى التوافق وانتهت مدة الاتفاق ولم يتم تشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان خسب الاتفاق وتحول السراج الى زعيم عصابة للدواعش والمرتزقة وفى حماية احتلال تركى وعلى الاتخاد الاوربى المطالبة من مجلس الامن باحالة السراج للجنايات الدولية لجلبه الدواعش والقاعدة لليبيا ودعمهم من اموال النفط فليبيا تحت الفصل السابع لمجلس الامن ويجيز استخدام القوة للقبض عليه وتسليمه للمحكمة قبل ان يهرب لتركيا

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  • ايرني في حراءق استراليا –
    وموضوع حقل النفط – مع العميل غسان غصن – سيتم تصفيته بالطيران العسكري – في وقت غير معلوم . وراء جبال بيروت – المدمرة –

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