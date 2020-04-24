امغيب: تفويض المؤسسة العسكرية سيمنع تقديم الرئاسي لليبيا على طبق من ذهب للأتراك

ليبيا – أعلن عضو مجلس النواب سعيد امغيب تفويضه الكامل للقيادة العامة للجيش لتولي قيادة البلاد وإعادة الأمور إلى نصابها بعد الفشل الذريع للاتفاق السياسي وكل الأجسام السياسية الحالية.

امغيب وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت قال إنه بالنظر للتطورات الأخيرة ولتصرفات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومجلسه الرئاسي التي وصفها بـ”المشبوهة” والتي غرضهم منها تقديم ليبيا وكل مقدراتها على طبق من ذهب للأتراك فأن مقترح القيادة العامة للقوات المسلحة أكثر جدوى وواقعية.

ورأى عضو البرلمان أن الأقرب تشكيل حكومة جديدة يشكلها الجيش ويشرف عليها إلى أن يتم التحرير الكامل إلى حين إنهاء علاقة العالم بحكومة الوفاق التي جلبت المرتزقة وأهدرت كرامة الشعب الليبي.

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