“ضعف مؤقت” بإمدادات المياه إلى طرابلس

أوضح جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة أن اليوم الجمعة سيشهد خفض ضغط معدل تدفق المياه حتى تتمكن فرق الصيانة من تنفيذ أعمالها.

وبين الجهاز أن عمليات صيانة طارئة ستجرى لصمامات التحكم بمحطة التدفق بالشويرف وسيترتب عليه ضعف تدفق المياه وانقطاعها عن بعض المناطق في العاصمة طرابلس.

وأكد الجهاز أنه بعد استكمال أعمال الصيانة الطارئة لصمامات التحكم بالتدفق ستتمكن فرق التشغيل من رفع معدل التدفق وعودة المياه لكافة المناطق في طرابلس والمناطق المجاورة لها.

يشار إلى أن المياه كانت مقطوعة لأكثر من عشرة أيام مطلع أبريل الجاري بسبب دخول مجموعة مسلحة لغرفة التحكم وإيقاف العمل بها وطرد الموظفين من أماكن عملهم.

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