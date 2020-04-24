اخبار ليبيا الان

“ضعف مؤقت” بإمدادات المياه إلى طرابلس

تم النشر منذُ 23 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوضح جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة أن اليوم الجمعة سيشهد خفض ضغط معدل تدفق المياه حتى تتمكن فرق الصيانة من تنفيذ أعمالها.

وبين الجهاز أن عمليات صيانة طارئة ستجرى لصمامات التحكم بمحطة التدفق بالشويرف وسيترتب عليه ضعف تدفق المياه وانقطاعها عن بعض المناطق في العاصمة طرابلس.

وأكد الجهاز أنه بعد استكمال أعمال الصيانة الطارئة لصمامات التحكم بالتدفق ستتمكن فرق التشغيل من رفع معدل التدفق وعودة المياه لكافة المناطق في طرابلس والمناطق المجاورة لها.

يشار إلى أن المياه كانت مقطوعة لأكثر من عشرة أيام مطلع أبريل الجاري بسبب دخول مجموعة مسلحة لغرفة التحكم وإيقاف العمل بها وطرد الموظفين من أماكن عملهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك