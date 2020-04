صحيفة تركية: المرتزقة وسيلة أردوغان لتطبيق أجندته في ليبيا

اعتبرت صحفية أحوال التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتمد على المرتزقة

كوسيلة لضمان تطبيق أجندته في ليبيا .

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها أن

ليبيا لا ترتبط بتركيا بحدود جغرافية وليس بينهما أراض مشتركة والمسافة بينهما

تمتد إلى أكثر من ثلاثة آلاف من الكيلومترات، مشيرة إلى أن اندفاع أردوغان

ونظامه وجهازه الأمني والمخابراتي اندفعوا بجنون باتجاه ليبيا لاستغلال انهيار البلاد وتمزّقها

تحت وطأة الصراعات المشتعلة فيها منذ إسقاط النظام الجماهيري عام 2011م.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أنه لغرض الوصول إلى الأهداف سريعًا وبأقل

الخسائر كان لابد لأردوغان أن يتعلم ممن سبقوه أصول الغزو وأدواته، وكان سلاح

المرتزقة هو السلاح الأمثل للمضي في تحقيق الهدف.

وتطرق التقرير، إلى أنه كانت هنالك على مرمى البصر تجربة المرتزقة الذين

استخدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية أثناء غزو العراق، وهو ما سعى أردوغان لتطبيقها هناك عبر

تجنيد المرتزقة.

وأشار التقرير، إلى أن اردوغان كال الاتهامات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بأن روسيا هي راعية للمرتزقة، لانه يرى في نفسه تركيا دولة كبرى لا تريد

المنافسة مع الروسي في ليبيا.

