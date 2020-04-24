“صنع الله”: رمضان هذا العام له طعم مختلف بسبب “كورونا”

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن شهر رمضان فرصة لليبيين من أجل لم الشمل والعمل على النهوض بالاقتصاد، قائلا “أتمنى أن يكون هذا الشهر لتعزيز التآزر، والتضامن بين أفراد الشعب الليبي والترفّع عن الخلافات من أجل النهوض بالاقتصاد”.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي، ، اليوم الجمعة، حيث تقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بالتهنئة بحلول شهر رمضان لجميع العاملين بالمؤسسة والشركات التابعة لها، معقبا أن هذا الشهر فرصة للم شملنا وتوحيد صفنا، حيث يحيي الجميع خلاله شعائر ديننا الحنيف.

ولفت “صنع الله”، إلى أن رمضان هذا العام له طعم مختلف، في ظل ما يشهده العالم من تحديات بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، منوها بأن مؤسسة النفط ستبذل كل ما في وسعها لتوريد المزيد من المعدات الطبية.