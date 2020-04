رغم إطلاقها رسمياً .. بوريل : عملية “إيريني” لم تبدأ حتى الآن

أعرب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

جوزيب بوريل، الجمعة، عن أسفه لعدم نجاح كافة النداءات الدولية لوقف القتال في ليبيا،رغم

انتشار فيروس كورونا.

وأوضح ” بوريل ” في تصريحات صحفية، أن هناك حاجة

إلى مشاركة الأطراف الأكثر نفوذا في الصراع الليبي للاتفاق على هدنة إنسانية، مؤكدا

أن عملية “إيريني” الأوروبية لا تملك الوسائل الكافية لبدء عملها حتى الآن،

رغم إطلاقها رسميا مطلع الشهر الجاري ، مبينا أن ما يجرى فى ليبيا قد يؤدي إلى عرقلة

عملية برلين، وجهود الأمم المتحدة .

