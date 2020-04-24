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محمود عبدالعزيز: «حفتر» حربه أصبحت خاسرة بعد دخول الأباتشي والـf 16 والطائرات المسيرة التركية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن الأزمة الليبية قد تشهد مبادرات الأسبوع المقبل من الأمم المتحدة أو بعض الدول الأفريقية أو العربية أو الأوروبية لإنقاذ حفتر- في إشارة للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر- بطرح أي شكل من الأشكال ليبقى في المشهد، على حد زعمه.

وادعى عبد العزيز، في مداخلة تلفزيونية من مالطا على قناة «التناصح»، الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن كلمة “حفتر” أظهرت أنه منهزم ومكسور، وأصبحت حربه خاسرة، بعد دخول الأباتشي والـf 16 والطائرات المسيرة ذات الصناعة التركية العظيمة، التي أصبحت تقصفهم وتقتلهم، وكل قياداته بين القتل والأسر.

وتابع:” تاريخ حفتر كله هزائم منذ صغره، ولم ينتصر حتى في معركة بالشارع في طفولته، حتى عندما كان في أمريكا لم يفلح في مشروع واحد، وطلبه اليوم من الليبيين بالخروج لتفويضه، جاء لطمة على كل من صدقه، لكن للأسف لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب، وكرامة أنصاره انهدرت على أسوار طرابلس وغريان وعين زارة ووادي الربيع وأبو سليم والمشروع والمنطقة الغربية بالكامل”، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن شهر رمضان يحل العام المقبل وقد تخلصت ليبيا مما أسماه “فيروس الكرامة والكورونا”، متابعا:” قبل أن ينتهي الشهر الكريم سوف نكون تخلصنا من حفتر ومن معه”، على وصفه.

وزعم أن طائرة تابعة للأمم المتحدة، وصلت إلى مصراتة والمعلومات تقول إن هذا الوفد اجتمع مع قيادات “بركان الغضب” واستمعوا إلى رسائل واضحة جدا، ثم توجه الوفد بهذه الرسائل إلى “حفتر”، والبعض يقول إنها جاءت من أجل وقف الحرب والذهاب إلى تسوية سياسية، لكن الأمور واضحة بانهزام حفتر وانكسار العدوان، وكل هذه المبادرات بقيت في الأدراج مجمدة لمدة سنة لأنهم كانوا يتوقعون أن هذا “حفتر” سيدخل طرابلس ويسطر على مقاليد الأمور.

وادعى أن بعد دخول “قوات الوفاق” ترهونة والسيطرة على أجزاء كبيرة منها، بات مؤكدًا أن مشروع “حفتر” انتهى، والمسألة غايتها أيام.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، أمس الخميس، قد دعا جميع الأحرار لاتخاذ قرار تاريخي برفض الاتفاق الباطل بين المجلس الرئاسي والمحتل التركي، عبر المجالس المحلية والتنظيمات النقابية وجميع المنصات لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، قائلا:” أدعو كل الليبيين الأحرار الشرفاء لإسقاط ما يعرف بالاتفاق السياسي إلى تفويض المؤسسة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة المقبلة بإعلان دستوري جديد يضمن تجاوز هذه المرحلة”.

وقال قائد الجيش، في كلمة متلفزة لها وجهها إلى الشعب الليبي، مساء اليوم الخميس، إن القوات المسيلحة تواصل اليوم مرحلة الكفاح داخل العاصمة ليكون تحريرها تتويجا للمسيرة النضالية، متفاخرا بما وصلت إليه القوات المسلحة من وضوح العقيدة وسلامة البناء ونظام التنظيم وحجم التسليح ومستوى التصميم والإرادة، مبشرا المجلس الرئاسي بأن فرحته بدعم الإرهاب لن تدوم طويلا.

وأضاف القائد العام للقوات المسلحة، أن “عملية الكرامة” التي بدأت في شهر أبريل الماضي لتحرير العاصمة طرابلس من الإرهاب أضحت ثورة خالدة بما أحدثته من تغيير جوهري وشامل نحو واقع أفضل وشامل، مؤكدا أن القوات المسلحة قدمت تضحيات جمة وقوافل من الشهداء وآلاف الجرحى الذين رووا بدمائهم أرضنا الطيبة لتحرير البلاد من الإرهاب.

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f 16 الطائرات المسيرة التركية حرب حفتر خاسر دخول الأباتشي ليبيا محمود عبدالعزيز

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقلى ومعتوه ويتكلم عن اوهام لا يمكن ان تتحقق فلو كان بامكان المعتوه ادخال طائرات مقانلة الى ليبيا لضرب الرجمة ولكن لا يستطيع لوجود حماية جوية عربية قادرة على اسقاط اى طائرة بسهولة لانها تحتاج للتزود بالوقود من الجو ومجرد اسقاط طائرة الوقود يعنى نفاذ الوقود وسقوطها فى البحر بينما طائرات الرفال والاف ستة عشر المصرية على الحدود الليبية طريقها قصير وامامها مطارات مؤمنة داخل ليبيا تستطيع الانطلاق منها بسهولة لو تطلب الامر لكن الجيش الوطنى مسيطر على المعركة بعد ان اسقط كل العصافير التركية المسيرة وقادرة على اسقاط اى طائرة اخرى وهذا المهبول يبالغ فى قدرة جيش الدعارة التركى الذى لم يستطيع دخول مقر حزب العمال الكردستانى فى جبال قنديل على الحدود التركية العراقية .ولم تستطع انقاذ مرشد الاخوان العام من السجن على مدار سبع سنوات فالخوان دائما يعيشون فى اوهام واغبياء يهونوا فى قدرة الاسود للجيش الوطنى ويهولوا لجرذانهم الفارة والواقع على الارض يكذبهم فااجيش الوطنى فى قلب طرابلس وعلى حدود مصراته وهذا المعتوه فار من قرقارش والمعتوه اوردوغان ينتظر السقوط داخليا بعد فشله فى جائحة كورونا وتخطت الاصابات مائة الف ويزيد

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  • هل تعتبر ذنب في شهر رمضان اذاما بصقت علي وجه أي واحد من الأخوان كهذا الوغد الجبان كما بصق نابليون علي وجه العميل النمساوي الذي مكنه من أحتلال جزء من النمسا حيث كانوا الفرنسيين يبحثوا عن خائن نمساوي ليمكنهم من اي معلومات حول النمسا وبجهد جهيد عثروا على رجل نمساوي كان يعمل مهربًا بين الحدود، واتفقوا معه على مبلغ من المال إذا هم استفادوا من معلوماته. فدلهم الخائن على منطقة جبلية يوجد فيها جيش نمساوي قديم، لكون المنطقة شبه مستعصية .وبالفعل.. تمكن الجيش الفرنسي من اقتحام المنطقة واحتلالها، وبعد أن استقر الوضع لفرنسا؛ جاء الخائن النمساوي لمقابلة (نابليون بونابرت)، فأدخلوه على الإمبراطور وكان جالسًا في قاعة كبيرة، وما إن رأى (نابليون) ذلك الجاسوس النمساوي؛ حتى رمى له بقبضة من النقود في صرة على الأرض؛ ليأخذها ثمن خيانته وجزاء أتعابه، فقال الجاسوس- كعادة أمثاله: سيدي العظيم؛ يشرفني أن أصافح قائدًا عظيمًا مثلك. فرد عليه نابليون: أما أنا فلا يشرفني أن أصافح خائنًا لوطنه مثلك. وانصرف الجاسوس، وبصق عليه نابليون من وراء ظهره…….اا * كم بصقة تنتظرها جباه الخونة لوطنهم وأهلهم، ممن شجع وشارك ومول وقاتل او كان حاضنآ لهولاء الارهابيين اللذين عاثو في الارض فسادا واجراما وعملو على قتل كل شريف لاينسجم مع ارائهم واهوأهم كم من الارواح قد ازهقو وكم من الدور قد خربوا وكم من العوائل قد شردو

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  • الخزي والعار على الخونة المنبطحين على بطونهم لسيدهم اردوغان…وتي روحك للعياط وكثر من دواء السكر والضغط …الايام الجاية عصيبة عليك ايها الذنب وعلى الاذناب امثالك …كلنا مع تسليم القيادة للرمز الوطني
    حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر …يرموا حتى قنابل ذرية…الشعوب لاتهزم ايها العميل

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  • الناس صائمة وانت مازلت تتعاطى ترامادول يجعلك تعيش فى كوكب زحل وتحلم احلام غير منطقية ومثيرة للضحك عكس الواقع على الارض فالجيش ااوطنى يسيطر بالكامل على اقليمى برقة وفزان وفى اقليم طرابلس لديه ثلاث قلاع حصينة تحصار المليشيات والمرتزقة فى مصراته وطرابلس سرت شرقا وترهونة جنوبا والوطية غربا وفى محاور القتال فى طرابلس الجيش الوطنى يسيطر على مواقع فى قلب طرابلس وكل مؤسساتها فى مرمى الجيش الوطنى ومن يصرخ هو المعتوه التركى ويطلب انقاذه من حفتر الذى يرفع راسه عاليا بعد ان كسر انف اردوغان وافشل خطته الغبية فى الوسكة وترهونة والوطية وقتل العديد من الخرفان واسر منها صيد ثمين نقله الى بنغازى راه الجميع بينما المليشيات الغبية الفاشلة قبضت على مدنيين ليس معهم اى سلاح او اليات والبست بعضهم ملابس عسكرية تركية لا يستخدمها الجيش الوطنى لتصورهم على انهم اسرى ولم نرى احد من الجندويد ولا فاغنر ضمن مائة اسير مزعوم .
    يامعتوه الاف ستة عشر والاباتشى والغواصات والبوارج الحربية متاحة لدى الجيش الوطنى على الحدود المصرية باشارة من المشير تسير مع قوات برية صخمة تصل خلال ساعات تسحق اى كلب تركى فاى هزيمة ياميلون لمن لمن يطلب اى مساعدة من الاشقاء بينما المليشيات استنفذت كل اوراقها حتى باخراج الدواعش والقاعدة من السجون دون جدوى وهلاكهم امر مضمون كما حدث فى بنغازى ودرنة وغيرها واخر مسمار فى نعش المعتوه فى ليبيا دخل مستنقع لا يعرف كيف يخرج منه وبمبايعة الشعب للمشير قائدا للبلاد سيتم تحرير مابقى من الارض وطرد الاحتلال وكالعادة الخونة والعملاء معروف مصيرهم بعد ثورة التحرير على المشانق وفى السجون يابن المجنون

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  • ايها العميل المنبطح الشعب قال كلمته وظهر متحدي الحضر الصحي بصورة عفوية فجر غرة رمضان 2020
    ووكل الامر للرمز الوطني حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــتــر لقيادة الوطن
    ((((( لاحظر لاكورونا خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــيــــــــــــــــفـة نموتوا دونه )))))

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  • اي كلمه توجه لهذا العاهر هي مجادله فارغه فقط اقول ان الصراصير لا تعيش الا في المستنقعات العفنة واذا تحررت البلاد واقيمت دولة المؤسسات والقانون سيموت هذا الوغذ

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  • يابغل انت تهز في فراديسك في مالطا مخاريقك بارواحهم يوزنوا قنطار،، وخريتك تملعق فيرانده ودماغك خامر ،ياسارق المال العام ،اذا كنت راجل بلادك بني وليد لاتستطع انت تزورها لانك خاين وعميل وانا اتحداك ان تأتي وتشارك في الحرب بنفسك ولكن انت تخدع في الشباب الصغار وتدفع بهم الي أتون الحرب ليموتوا في سبيل الكلاب امثالك من الخوان اللامسلمين

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