اختتام دورة الفريق الطائر لمواجهة كورونا ببنغازي

شاركت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، أمس الخميس، في اختتام الدورة التدريبية السادسة للعناصر الطبية والطبية المساعدة في مجال (الفريق الطائر لفرق الرصد والتقصي) بمدينة بنغازي.

واوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بالحكومة الليبية، أن أعمال الدورات التدريبية اشتملت على محاضرات مكثفة عن الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا، من مختلف المدن الليبية من العاملين الصحيين بالمستشفيات العامه والتعليمية والقروية وادارات الخدمات الصحية بالبلديات بالاضافة الي تدريب العناصر الطبية بالمستشفي الميداني العسكري بنينا والخدمات الطبية العسكرية والاطباء المتطوعين الذين يلبون نداء الوطن .

وأوضح مدير ادارة الموارد البشرية بالوزارة محمد الجبالي ، بأن الهدف من اقامة الدورات التدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية لمواجهة هذا الوباء، والذي يأتي في اطار تنفيذ مبادرة معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب مشيرا إلى أن اجمالي المشاركين بالدورات التدريبية منذ انطلاقها في منذ “6/فبراير 2020 بلغ “291” متدرب مقسمه علي عدد (6) دفعات في عدة مجالات أهمها الفرق الطائرة والرصد والتقصي والاستجابة السريعة.