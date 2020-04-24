روسيا: طرفا القتال في ليبيا لا يلتزمان بالهدنة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر مؤتمر صحفي الخميس إن تطورات الأيام الأخيرة في ليبيا تستدعي القلق الشديد.

وأشارت إلى أن استمرار القتال بين طرفي النزاع في ليبيا وتكثيف العمليات القتالية يدل على أن الطرفين لم يعودا يلتزمان بالهدنة التي تم إعلانها في يناير، بحسب قولها.

وحذرت زاخاروفا من أن السيناريو القائم في ليبيا يشكل خطرا على البلاد لا سيما على خلفية جائحة كورونا، لافتة إلى صعوبة مواجهة الوباء في ليبيا في ظل استمرار المواجهات العسكرية.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن هذا الوضع يحتاج إلى تفعيل جهود المجتمع الدولي للإسهام في التسوية السياسية للنزاع أكثر من أي وقت مضى، واستمرار عدم وجود مبعوث أممي خاص في ليبيا يحول دون تنسيق المساعي الدولية في هذا الإطار.

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