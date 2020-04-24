جهاز النهر الصناعي: خفض معدل ضخ المياه إلى طرابلس والمناطق المجاورة

أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي خفض معدل ضخ المياه اليوم الجمعة إلى طرابلس والمناطق المجاورة.

ويأتي هذا الإجراء لتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة لصمامات التحكم بمحطة التدفق بالشويرف، ما سيترتب عليه ضعف تدفق المياه وانقطاعها عن بعض المناطق بالعاصمة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى أنه فور استكمال أعمال الصيانة الطارئة لصمامات التحكم، ستتمكن فرق التشغيل من زيادة معدل التدفق، وإعادة المياه إلي كافة أحياء طرابلس والمناطق المجاورة لها.

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