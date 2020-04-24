وزير الدفاع الإيطالي: مؤتمر برلين نقطة مرجعية للإستقرار والتهدئة في ليبيا

ليبيا – أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني أن بلاده ملتزمة بجهد كبير للبحث عن حلول للسلام والاستقرار في المناطق المتأثرة بالصراع من خلال التزام متعدد الأطراف.

جويريني وفي تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الخميس متحدثاً عن الأزمة الليبية قال: “التزام مشترك يبدأ من القرارات المتخذة في مؤتمر برلين لإعادة ليبيا إلى إطار الاستقرار والتهدئة”، مشيراً إلى أن إيطاليا تعتمد على هذه النقطة كمرجع لعملها.

واعتبر جويريني أن الإتحاد الأوروبي يقوم بالفعل بعمل هام من خلال العملية البحرية للسيطرة على حظر الأسلحة،مشدداً على ضرورة بذل الجهود على مستوى الأمم المتحدة.

وتابع وزير الدفاع الإيطالي:”من المهم أن يتحمل المجتمع الدولي بأسره المسؤولية.. مشكلة ليبيا لا تحل بالحرب،ولكن من خلال محاولة إيجاد طرق للسلام”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية