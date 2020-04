العرفي : فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الغذائية والدوائية

أعلنت عضو اللجنة الطبية المشكلة من قبل ما يسمى مجلس الدولة

هناء العرفي، الجمعة، عن فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الغذائية والدوائية

للبلاد، وذلك عقب لقاء جمع اللجنة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي .

وأوضحت العرفي، أنه تم أيضاً تخصيص 50 مليون دينار لحل إشكالية

15 ألف مواطن ليبي عالق خارج البلاد, مشيرة إلى أنه تم منح أذونات صرف لثلاث دول منها

مصر , تونس , وتركيا لتسهيل إجراءات عودة العالقين، مبينة أن المبالغ تشمل الصرف على

إجراءات التحليل والحجر والإعاشة .

