اخبار ليبيا الان

عميد بلدية بني وليد يطالب باشاغا بالقبض على مثقفين ونشطاء من المدينة

تم النشر منذُ يوم واحد
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب عميد بلدية بني وليد علي سالم إنوير، التابع لحكومة “السراج”، وزير الداخلية فتحي باشاغا، بإلقاء القبض على عدد من المثقفين والنشطاء بالمدينة زاعما أنهم مجرمين ومحرضين.

وادعى عميد بلدية بني وليد، في خطاب أرسله لـ”باشاغا”، أن هؤلاء المثقفين والنشطاء داعمين لمليشيات “حفتر”، وأن أزمة نقص الخدمات والمواد الغذائية والوقود بالبلدية سببه ما تقوم به هذه المجموعة من المجرمين من أعمال تهريب لمليشيات “حفتر” من داخل البلدية أو خارجها، بحسب كلامه.

وطالب عميد بلدية بني وليد في خطابه، “باشاغا” بالقبض على “المزوغي جماعة البكوش” (عضو حرس ثوري) في بني وليد، وهو أحد نشطاء وأعيان بني وليد وكان مهجرا خارج الوطن لثمان سنوات.

وشمل الخطاب أيضا، أستاذ القانون الدولي والناشط والمحلل السياسي والذي يعيش في فرنسا، “العربي المبروك الورفلي”، وأيضا “فتح الله الدعيكي”، الذي كان في الصفوف الأمامية للدفاع عن مدينته عندما هجمت المليشيات بقيادة مصراتة على بني وليد تحت ستار القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني عام 2012.

وجاء في الخطاب أيضا المطالبة بالقبض على “عبد السلام شوران” المسئول عن تهريب الوقود لمليشيات “حفتر” بحسب ادعاء عميد بلدية بني وليد في خطابه.

الوسوم

عميد بلدية بني وليد فتحي باشاغا مثقفين

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ماضيكم ليس افضل حالا من حاضركم فالحقبتين سيرتكم فيهن نتنه  جرائم رمضان السويحلي تجاه برقة، وكيف أنه شنق كل من يرى أنه يمت للحركة السنوسية من البرقاويين بأي صله، مثل شنقه لفضيلة الشيخ عبدالله الأشهب، والشيخ أحمد التواتي، والسيد مفتاح الزوي، والسيد عبداللطيف العبيدي، وذبحه لفضيلة الشيخ محمد سعد العوامي، ذبح الشاة، لا لشئ إلا لأنه من علماء الحركة السنوسية، وتجرأ ومر بمصراته مرور عابر سبيل بدون علمه. وعن محاولة غزو السويحلى لبرقة، حيث يقول عنها الشيخ العيساوي وبالنص: “لذلك كاتب السيد أحمد الشريف، رمضان السويحلي، لعله ينتهي عن غيه، فما كان من السويحلى إلا أن جرد جيشاً بقيادة رمضان الورفلي، وجاء غازياً (لبرقة)، حتى وصل ضواحي اجدابيا، فخرجت قوة من السنوسيين، بقيادة الشريف الحرنه (المغربى)، أحد الضباط السنوسيين المشهورين، فردهم على أعقابهم، ولكنه قتل في معركة بئر بلال غرب اجدابيا، وخلفه أخوه المهدي الحرنه (المغربى)، إلى أن أرجعوا إلى حدودهم”؛ كان هذا عام 1916. ثم مالبث ان تحول صراعه ناحية عبدالنبي بالخير لعدم توقيع الاخير على صلح بن يادم مع الطليان، حيث كان السويحلي عاجز عن السيطرة على بني وليد نظراً لوجود بالخير مترأساً لها. وعندما علما السويحلي بتعاقد الطليان مع بالخير جن جنونه واقسم ان يغزو بني وليد للقضاء على بالخير. إستغل الطليان هذه الخلافات والاطماع الشخصية للسويحلي وطلبو منه الهجوم على بني وليد. وعند هجومه عليها خسر أغلب رجاله وتم القبض عليه وقطع راسه في 24 اغسطس 1920، وارسل في قفة الى الحاكم الايطالي. حيث دفن راس الخائن وباقي جثته في مكانين مختلفين ومجهولين.

    رد

  • i have never thought that Ben Waleed gave birth to keen cowards & traitors
    At any rate, a true coward is seeking help from a Turkish MIT agent and a keen Misratee (100%Turkish DNA) coward & traitor
    What’s up ya Ben Waleed and how in hell you allow a coward act on your behalf, that is so very shameful & not expected at all

    رد