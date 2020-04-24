عميد بلدية بني وليد يطالب باشاغا بالقبض على مثقفين ونشطاء من المدينة

طالب عميد بلدية بني وليد علي سالم إنوير، التابع لحكومة “السراج”، وزير الداخلية فتحي باشاغا، بإلقاء القبض على عدد من المثقفين والنشطاء بالمدينة زاعما أنهم مجرمين ومحرضين.

وادعى عميد بلدية بني وليد، في خطاب أرسله لـ”باشاغا”، أن هؤلاء المثقفين والنشطاء داعمين لمليشيات “حفتر”، وأن أزمة نقص الخدمات والمواد الغذائية والوقود بالبلدية سببه ما تقوم به هذه المجموعة من المجرمين من أعمال تهريب لمليشيات “حفتر” من داخل البلدية أو خارجها، بحسب كلامه.

وطالب عميد بلدية بني وليد في خطابه، “باشاغا” بالقبض على “المزوغي جماعة البكوش” (عضو حرس ثوري) في بني وليد، وهو أحد نشطاء وأعيان بني وليد وكان مهجرا خارج الوطن لثمان سنوات.

وشمل الخطاب أيضا، أستاذ القانون الدولي والناشط والمحلل السياسي والذي يعيش في فرنسا، “العربي المبروك الورفلي”، وأيضا “فتح الله الدعيكي”، الذي كان في الصفوف الأمامية للدفاع عن مدينته عندما هجمت المليشيات بقيادة مصراتة على بني وليد تحت ستار القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني عام 2012.

وجاء في الخطاب أيضا المطالبة بالقبض على “عبد السلام شوران” المسئول عن تهريب الوقود لمليشيات “حفتر” بحسب ادعاء عميد بلدية بني وليد في خطابه.