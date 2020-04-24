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مجلس مشايخ وأعيان ليبيا يعلن إسقاط إتفاق الصخيرات وتفويض الجيش لإدارة البلاد حتى الوصول لمرحلة ديمقراطية انتخابية

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا في بيان له اليوم الجمعة تفويض الجيش في إدارة شؤون البلاد مرحلياً لإنقاذ كل الليبيين.

المجلس وفي بيانه المرئي الذي تابعته صحيفة المرصد قال:” نحن نعيش ساعات إيمانية تسمو فيها نفوس المؤمنين إلى استمطار رحمات خالقها في استقبال شهر كريم تفيض فيه الخيرات الإلهية على عباده المؤمنين وتتجسد فيه معاني التكافل الإسلامي بين كافة المسلمين”.

ولفت إلى أن الوطن يواجه خطر الإرهاب واحتلال الإستعمار ووضع اقتصادي متدهور تسبب فيه هيمنة جماعات التطرف الديني على مصير البلاد بقوة السلاح يتابع فيه المجلس  المقاومة الأسطورية لأبناء المدن التي تواجه عدوان استعماري وإرهابي شرس هذه الأيام، بحسب نص البيان.

وأضاف:” يتأسف المجلس على الوضع المأساوي الذي وصل إليه حال الوطن والمواطن من تردي اقتصادي بلغ تهديد لقمة عيش المواطن واستحالة التوصل إلى توافق سياسي عجزت من خلاله كل الأطراف عن صنع أمل للمواطن يحقق طموحاته في حلحلة الخلاف المتأزم وعجز أصحاب القرار السياسي الذين أنتجهم اتفاق الصخيرات عن حماية شرف البلاد من انتهاك للسيادة وبيع للوطن وتوغل للإرهاب”.

وشدد المجلس على ضرورة إيجاد صيغة عملية عاجلة لإعادة أوضاع البلاد إلى مسارها الصحيح وذلك بدعوة كل أبناء القبائل الليبية وكافة مؤسسات الدولة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني إلى الإعلان فوري عن تنفيذ مقررات القبائل الليبية في بيانها الصادر يوم 20 من شهر فبراير الماضي والذي أعلنت فيه عن إسقاط اتفاق الصخيرات غير الشرعي وتفويض المؤسسة العسكرية على ضرورة التدخل السريع لاستعادة شرف الوطن.

كما طالب بضرورة إستكمال المؤسسات للتفويض السابق الذي منحه أبناء الشعب الليبي للمشير خليفة بالقاسم حفتر بإطلاق عملية الكرامة من خلال الإعلان عن تفويض القوات المسلحة تفويضا كاملا وشاملا في إدارة شؤون البلاد مرحليا إنقاذا لكل الليبيين.

المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا دعا القوات المسلحة بقبول هذا التفويض واتخاذ كل التدابير اللازمة من تفعيل التشريعات القانونية المنظمة لمرحلة انتقالية مؤقتة وتعطيل الأجسام القائمة وتشكيل حكومة وطنية وفرض الأمن وحماية البلاد وصونا لاستقلال القضاء ومحافظة على كل مؤسسات الدولة وخاصة تلك التي تكفل الحقوق والحريات لكل أبناء المجتمع تمهيدا للدخول في مرحلة ديمقراطية انتخابية تالية يشارك فيها كل أبناء الشعب الليبي دون إقصاء أوتهميش بضمان كل الحقوق الإنسانية التي تصنعها المصالحة الشاملة من إطلاق للسجناء وجبر للضرر وعودة للمهجرين وإيقاف كل الملاحقات الجنائية الدولية والمحلية التي ترتبت عن الأزمة الليبية.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • تفويض صائب تفويض الجيش بمهام تسيير دفة الدوله اعتمدوا علي انفسكم يا أهل الكرامه ولا تعتمدوا كل من هو مؤمن بالصخيرات كحل فهؤلاء عملاء ماضيهم ليس افضل حالا من حاضرهم ففي االحقبتين سيرتهم فيهن نتنه ورائحه الخيانه تزكم الأنف ويكفي تذكر جرائم رمضان السويحلي تجاه برقة، وكيف أنه شنق كل من يرى أنه يمت للحركة السنوسية من البرقاويين بأي صله، مثل شنقه لفضيلة الشيخ عبدالله الأشهب، والشيخ أحمد التواتي، والسيد مفتاح الزوي، والسيد عبداللطيف العبيدي، وذبحه لفضيلة الشيخ محمد سعد العوامي، ذبح الشاة، لا لشئ إلا لأنه من علماء الحركة السنوسية، وتجرأ ومر بمصراته مرور عابر سبيل بدون علمه. وعن محاولة غزو السويحلى لبرقة، حيث يقول عنها الشيخ العيساوي وبالنص: “لذلك كاتب السيد أحمد الشريف، رمضان السويحلي، لعله ينتهي عن غيه، فما كان من السويحلى إلا أن جرد جيشاً بقيادة رمضان الورفلي، وجاء غازياً (لبرقة)، حتى وصل ضواحي اجدابيا، فخرجت قوة من السنوسيين، بقيادة الشريف الحرنه (المغربى)، أحد الضباط السنوسيين المشهورين، فردهم على أعقابهم، ولكنه قتل في معركة بئر بلال غرب اجدابيا، وخلفه أخوه المهدي الحرنه (المغربى)، إلى أن أرجعوا إلى حدودهم”؛ كان هذا عام 1916. ثم مالبث ان تحول صراعه ناحية عبدالنبي بالخير لعدم توقيع الاخير على صلح بن يادم مع الطليان، حيث كان السويحلي عاجز عن السيطرة على بني وليد نظراً لوجود بالخير مترأساً لها. وعندما علما السويحلي بتعاقد الطليان مع بالخير جن جنونه واقسم ان يغزو بني وليد للقضاء على بالخير. إستغل الطليان هذه الخلافات والاطماع الشخصية للسويحلي وطلبو منه الهجوم على بني وليد. وعند هجومه عليها خسر أغلب رجاله وتم القبض عليه وقطع راسه في 24 اغسطس 1920، وارسل في قفة الى الحاكم الايطالي. حيث دفن راس الخائن وباقي جثته في مكانين مختلفين ومجهولين.

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