المرصد السوري: تركيا توقف التمويل المادي عن “فيلق الرحمن” السوري لرفضه إرسال مقاتلين إلى ليبيا

ليبيا – كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان على أن التمويل المادي لـ فصيل “فيلق الرحمن” المنحدر غالبية مقاتليه من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص السورية، لا يزال متواصل بأمر من قيادات ما يعرف بـ”الجيش الوطني” الموالي لتركيا.

ووفقا لمصادر”المرصد السوري”، فإن إيقاف تمويل الفيلق، جاء على خلفية طلب “الجيش الوطني” من فيلق الرحمن تقديم قائمة تضم أسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال إلى جانب حكومة “الوفاق الوطني” في ليبيا بأوامر تركية.

وأضاف :” وبعد تملص قياديي الفيلق من القوائم، كان الرد من قِبل “الجيش الوطن” الموالي لتركيا بإيقاف توزيع الرواتب منذُ نحو شهرين على “فيلق الرحمن”، وتخفيض المخصصات المقدمة له من طعام وذخائر”.

يشار إلى ان هناك مقاتلين من “فيلق الرحمن” كانوا قد توجهوا إلى ليبيا بشكل فردي عقب تجنيدهم من قبل تركيا ونقلهم مع “المرتزقة” لخدمة المصالح التركية هناك.

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