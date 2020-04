أكد المرصد السوري، الجمعة، أن تركيا قطعت التمويل عن ” فيلق الرحمن” السوري بعد رفضه تقديم

قائمة مرتزقة لإرسالهم إلى ليبيا .

The post تركيا تقطع التمويل عن “فيلق الرحمن” بعد رفضه إرسال مرتزقة إلى ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24