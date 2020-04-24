الجيش يصد هجوما على محور الأحياء البرية

قال عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني المنذر الخرطوش إن الوحدات العسكرية صدت هجوما جديدا للمجموعات المسلحة على محور الأحياء البرية جنوبي طرابلس.

وأوضح الخرطوش أن الهجوم أسفر عن سقوط عسكريين من الكتيبة 165 التابعة إلى اللواء 73 مشاة، مشيرا إلى أن محاور كازيرما وكوبري المطار تشهد هدوءا حذرا وأن تمركزات قوات الجيش كما هي، وفي وضعية ممتازة.

وكانت قوات الجيش الوطني قد أحرزت تقدماً في محور القره بولي غربي طرابلس، بعد محاولة قوات الوفاق الهجوم باتجاه ترهونة.

وأفادت مصادر متطابقة بسيطرة الجيش على مثلث العبانات والتقدم باتجاه الطريق الساحلي، مبينة أن الوحدات العسكرية والقوات المساندة لها استطاعت السيطرة على الحدود الإدارية لمدينة ترهونة بعد أن تم دحر القوات المهاجمة.

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