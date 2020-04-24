“المرصد السوري”: تركيا توقف التمويل المادي عن “فيلق الرحمن” السوري لرفضه إرسال مقاتلين إلى ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن التمويل المادي لـ فصيل “فيلق الرحمن” المنحدر غالبية مقاتليه من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص، لا يزال متوقف بأمر من قيادات ما يسمى بـ”الجيش الوطني” الموالي لتركيا.

ووفقا لمصادر موثوقة أوضح المرصد السوري، في بيان اليوم الجمعة، أن إيقاف تمويل الفيلق، جاء على خلفية طلب ما يسمى بـ “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، من فيلق الرحمن تقديم قائمة تضم أسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال إلى جانب حكومة “الوفاق” في ليبيا بأوامر تركية، وبعد تملص قياديي الفيلق من القوائم، كان الرد من قِبل “الجيش الوطني” الموالي بإيقاف توزيع الرواتب منذُ نحو شهرين على “فيلق الرحمن”، وتخفيض المخصصات المقدمة له من طعام وذخائر.

يذكر أن هناك مقاتلين من “فيلق الرحمن” كانوا قد توجهوا إلى ليبيا بشكل فردي عقب تجنيدهم من قبل تركيا ونقلهم مع “المرتزقة” لخدمة المصالح التركية هناك.