أكد عميد بلدية سوق الجمعة هشام بن يوسف، اليوم الجمعة،

سقوط عدة قذائف على محيط معيتيقة وشرفة الملاحة منذ الصباح، لافتاً إلى عدم وجود أضرار

بشرية حتى الآن .

