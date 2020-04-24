رئيس وحدة التحقيق في الحرس البلدي فرع اجدابيا لـ«الوسط»: نفتقر إلى عديد الاحتياجات ونأمل من المواطنين التعاون

قال رئيس وحدة التحقيق في جهاز الحرس البلدي فرع اجدابيا، الرائد علي صبحي، إن القوة العسكرية للجهاز تبلغ نحو 300 شخص، ما بين ضباط وضباط صف وأفراد.

وأضاف في حوار مع «الوسط» أن الجهاز يفتقر إلى عدد من الاحتياجات المتمثلة في الآليات التي يتم من خلالها تغطية الأعمال داخل الاختصاص الجغرافي لمدينة اجدابيا، ومتابعة الأنشطة التجارية المختلفة فيها.. وإلى نص الحوار

ما النطاق الجغرافي لجهاز الحرس البلدي فرع اجدابيا؟ وكم تبلغ القوة العمومية للجهاز؟

النطاق الجغرافي الذي يدخل في اختصاص فرع جهاز الحرس البلدي يشمل مداخل ومخارج المدينة الأربعة، وتبلغ القوة العسكرية من ضباط وضباط صف وأفراد 300 شخص مسجلين بالمنظومة الرئيسية.

في ضوء التوسع العمراني والسكاني.. إلى أي مدى يستطيع جهاز الحرس البلدي فرع اجدابيا تغطية المدينة وفق القوة العمومية المتوافرة لديه؟

من ناحية القوة العمومية فإن جهاز الحرس البلدي فرع اجدابيا قادر على تغطية المناطق التي تدخل في إطار اختصاصاته، وفيما يتعلق بالإمكانات فإن الجهاز يفتقر إلى عدد من الاحتياجات، المتمثلة في الآليات التي يتم من خلالها تغطية الأعمال داخل الاختصاص الجغرافي لمدينة اجدابيا ومتابعة الأنشطة التجارية المختلفة فيها.

يشكو عدد من المواطنين سوء الخدمات في بعض المخابز العاملة في المدينة.. كيف يتعامل جهاز الحرس البلدي مع هذه الشكاوى؟

في جهاز الحرس البلدي فرع اجدابيا توجد شعبة تحت مسمى شعبة المخابز وهذه الشعبة تعمل بشكل يومي على المخابز العاملة بالمدينة، وتخرج دوريات شعبة المخابز منذ الساعة الثالثة صباحا الوقت الذي يتم فيه إعداد الخبز في جميع المخابز. وخلال ذلك التوقيت يتم المرور على مجموعة من المخابز وفق جدول معد مسبقا، حيث تجري عمليات التفتيش للتأكد من استيفاء الإجراءات الصحية للعمالة بتلك المخابز، والتأكد من جودة رغيف الخبز ووزنه وطرق التوزيع على المواطنين وعلى المحال التجارية بالمدينة، وفي حالة ضبط أي مخالفة يتم ضبط العمالة والتحقيق معهم حسب نوع المخالفة.

اضغط هنا للإطلاع على العدد 231 من جريدة «الوسط»

أما فيما يتعلق بتقديم الشكاوي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا لا يفيد في ضبط المخبز المخالف للقانون، وإنما يتطلب الأمر حضورا شخصيا وتقديم الشكوى ضد المخبز لكي يتم تجنب البلاغات الكيدية والتعامل مع الشاكي بشكل رسمي.

كيف يتعامل جهاز الحرس البلدي فرع اجدابيا مع ارتفاع الأسعار في المحال التجارية والخضراوات واللحوم بمختلف أنواعها والصيدليات العاملة بالمدينة؟

بالنسبة للأسعار التي جرى تحديدها من قبل مراقبة الاقتصاد في اجدابيا، يتم مراقبتها من قبل الدوريات التابعة للجهاز بشكل مستمر، وفيما يتعلق بالصيدليات فلم يتم تحديد أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، وهذا يجعلنا نعمل على الكشف على تاريخ صلاحية الأدوية وجميع الشروط الصحية المعمول بها.

وأود الإشارة هنا إلى الاجتماع الذي عقد بين عميد بلدية اجدابيا ومعاون مدير فرع جهاز الحرس البلدي اجدابيا ومراقب الاقتصاد ومدير أمن المدينة وعضو عن غرفة الطوارئ التابعة لجهاز الحرس البلدي فرع اجدابيا، بشأن تخفيض أسعار الأصناف التي جرى تحديدها من قبل مراقبة الاقتصاد في المدينة، خلال الفترة الماضية، والتي سيتم اعتمادها خلال اليومين المقبلين.

ما أهم القضايا التي جرى ضبطها من قبل جهاز الحرس البلدي فرع اجدابيا خلال العام 2020؟

غالبية عمل جهاز الحرس البلدي فرع اجدابيا يقتصر على توقيع محضر صلح بين عضو الحرس البلدي والمخالف ويتم إحالته إلى قسم الإيرادات، وتعد أبرز قضية جرى ضبطها هي ضبط كميات كبيرة من مادة الدقيق صادرة عن صندوق موازنة الأسعار وهي كمية خاصة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تم ضبطها في أحد المحال التجارية في مدينة اجدابيا، وجرى مصادرة الكمية المضبوطة وضبط صاحب المحل التجاري وفتح محضر بالواقعة وقفل المحل وإيداع صاحبه السجن، وجرى إحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة للاختصاص والتصرف وإحالة المضبوطات إلى صندوق الزكاة.

اضغط هنا للإطلاع على العدد 231 من جريدة «الوسط»

كيف تحصل جهاز الحرس البلدي فرع اجدابيا على هذه المعلومات التي جرى من خلالها ضبط كميات الدقيق المخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية؟

وردت إلينا معلومات عن طريق أعضاء وحدة التحري في جهاز الحرس البلدي فرع اجدابيا تفيد بوجود كميات كبيرة من مادة الدقيق الخاص بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية في أحد المحال التجارية، التي يمتلكها أحد العمالة الوافدة (يحمل جنسية عربية)، والتي تقدر بنحو 600 كيس مغلف، عندها تحركت دوريات الجهاز إلى المكان المستهدف، وجرى نقلها إلى فرع الجهاز واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

لاحظنا أن هناك بعض المحال التجارية كتب عليها: قفل من قبل جهاز الحرس البلدي فرع اجدابيا، ثم عادت وفتحت أبوابها من جديد..

هذه العبارة تعني أن هذه المحال لديها قضايا في النيابة العامة ووجود مخالفات قانونية في المنتجات أو في الرخص التجارية التي يسمح من خلالها بمزاولة النشاط التجاري. وبعد الفصل في القضايا وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة يتم الإفراج عنها والسماح لهم بمزاولة النشاط التجاري، وهناك محال تجارية غير مستوفية الاشتراطات الصحية تقفل بمحضر قفل إلى حين استيفاء الشروط الواجب توافرها، وعلى ضوء ذلك يتم فتح تلك المحال التجارية المخالفة للقانون وفق محضر فتح معد لذلك.

هل أعد جهاز الحرس البلدي فرع اجدابيا خطة عمل لمتابعة النشاط التجاري بالمدينة خلال شهر رمضان؟

جرى تشكيل غرفة طوارئ من قبل رئيس جهاز الحرس البلدي، وتتكون هذه الغرفة من أعضاء إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى وأعضاء فرع جهاز الحرس البلدي اجدابيا، بحيث تتولى هذه الغرفة متابعة ومراقبة الأنشطة التجارية خلال شهر رمضان المبارك، التي يتم من خلالها أيضا ضبط المنتجات والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، وضبط التجار الذين يقومون برفع الأسعار التي جرى تحديدها من قبل مراقبة الاقتصاد في اجدابيا.

ما الكلمة التي تودون إيصالها إلى المواطنين والمقيمين والتجار العاملين في مختلف الأنشطة التجارية في مدينة اجدابيا؟

نأمل من المواطنين والمقيمين التعاون مع جهاز الحرس البلدي فرع اجدابيا من خلال تقديم الشكاوى بشكل شخصي ضد المحال التجارية، التي تقوم برفع الأسعار أو وجود منتجات غير صالحة للاستهلاك البشري، والتي سيتم التعامل معها وضبطها، وعلى التجار العاملين في مختلف الأنشطة التجارية التقيد بالأسعار التجارية المحددة من قبل مراقبة الاقتصاد في اجدابيا، واستيفاء الشروط الصحية داخل المحال التجارية والاهتمام بالنظافة داخلها، وإصدار شهادات صحية للعمالة الوافدة وتجنب ازدحام المواطنين والمقيمين داخل المحال التجارية.

كيف تعامل جهاز الحرس البلدي فرع اجدابيا مع فيروس «كورونا المستجد» في مدينة اجدابيا؟

نعمل على تنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية بالحكومة الليبية «الموقتة» بشأن حظر فتح بعض المحال التجارية والسماح للبعض الآخر وفق ساعات الحظر المحددة، ومطالبة أصحاب المحال التجارية بالالتزام بالمسافات الآمنة بين المواطنين خلال ساعات النشاط التجاري، وذلك حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين بالمدينة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا