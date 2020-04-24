غياب المظاهر الرمضانية في ليبيا بسبب كورونا

بنغازي-العنوان

دخل الليبيون كغيرهم من المسلمين في مختلف دول العالم اليوم الجمعة في أول أيام شهر رمضان المبارك في ظل إجراءات احترازية لتفادي انتشار وباء كورونا المستجد، والتي من أبرزها استمرار منع الصلوات المفروضة وصلاة التراويح في المساجد.

والتزمت الحكومة الليبية بالتمسك بالاجراءات والقيود التي اتخذتها قبل حلول الشهر الفضيل لكبح انتشار جائحة كورونا، حيث أكدت الحكومة على استمرار بقاء المساجد مغلقة، إضافة إلى استمرار حظر التجول المفروض والذي سيمنع الأسر من التزاور والاجتماعات التي دأبت على إقامتها خلال شهر رمضان المبارك.

كما منعت الحكومة من إقامة الأنشطة الرياضية التي من أبرزها دوريات كرة القدم الخماسية التي تعد من الأنشطة التي يتفرد الليبيون بإقامتها داخل الأحياء طيلة شهر رمضان المبارك، إضافة إلى منع موائد الرحمن لإطعام الصائمين.

وفي بيان لها على ثبوت دخول شهر رمضان حثّت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية، على الصبر وعدم التذمر مما يصدر من قرارات لحفظ العباد.

وأعربت اللجنة عن أملها في أن يكون هذا الشهر شهر الخلاص من الوباء والبلاء.

وتسود في معظم الدول الإسلامية التي بدأت شهر الصيام نفس الإجراءات السائدة في ليبيا خلال الشهر الفضيل.