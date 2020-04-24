السراج يبلغ البرلمان الأوروبي بإعتراضه ورفضه لعملية إيريني العسكرية لمراقبة توريد الأسلحة

ليبيا – أعلن رئيس الرئاسي فائز السراج في رسالة لرئيس البرلمان الأوروبي أمس الخميس رفضه لعملية إيريني العسكرية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

السراج وفي رسالته التي نشرتها خارجية الوفاق قال:” لم نتوقع ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق الوطني متناسين أنها الحكومة الشرعية التي اعترفتم بها”.

وأعرب عن إستيائه الشديد من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن رقم 2292 (2016) وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية التي قال بأنهم بعلمون بأنها مصدر رئيسي لدعم من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) التي وصفها بـ”المعتدية” ، حسب تعبيره.

وأضاف:” نبلغكم باعتراض حكومة الوفاق الوطني على خطة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر توريد الأسلحة “.

رئيس المجلس الرئاسي إختتم رسالته بالقول:” تلقينا ببالغ الأسف نبأ تنفيذ عملية ايريني وكنا نتوقع من دول الجوار الأوروبي أن تطبق قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) بشأن حظر توريد إلى ليبيا”.

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