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المستشار صالح يهنئ الشعب الليبي بحلول شهر رمضان المبارك

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

هنأ رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الشعب الليبي بحلول شهر رمضان الكريم، متمنيا أن يكون حلول هذا الشهر فاتحة خير لانتهاء وباء كورونا، وأشاد صالح في كلمة له أمس بالجهود المبذولة لمواجهة الفيروس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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