المستشار صالح يهنئ الشعب الليبي بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الشعب الليبي بحلول شهر رمضان الكريم، متمنيا أن يكون حلول هذا الشهر فاتحة خير لانتهاء وباء كورونا، وأشاد صالح في كلمة له أمس بالجهود المبذولة لمواجهة الفيروس.

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