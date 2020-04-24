الحكومة تهنئ الشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

هنأت الحكومة الليبيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعية إياهم أن يأتوا على كلمة سواء وأن يتعاضدوا لبناء دولة القانون والمؤسسات التي ينشدها الجميع.

الحكومة الليبية وفي بيان لها أمس ثمنت وعي الشعب الليبي في تطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة تباعا لأجل صد الوباء، كما ثمنت دور الأطقم الطبية ورجال الجيش والأمن والشرطة الذين ما انفكوا عن تأدية واجبهم رغم صعوبة الظروف، شاكرة جهود اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا واللجنة الطبية الاستشارية، الذين واصلوا الليل بالنهار لتجنيب أبناء الشعب شر هذه الجائحة.

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