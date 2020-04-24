بلديات الجنوب تُعوّل على تكاتف الجهود في مواجهة كورونا

أقيم في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس التسييري تراغن اجتماع تنسيقي بدعوة من عمداء البلديات والجهات الأمنية ومديري الخدمات الصحية في بلديات حوض مرزق وبمشاركة اللجنة الاستشارية الطبية لمناطق الجنوب الغربي.

وتم خلال الاجتماع مراجعة آخر مستجدات عملية مجابهة فيروس كورونا ومدى ملائمة الإمكانات المتاحة لاحتياجات الجهات الطبية ولجان الطوارئ للقيام بدورها بشكل جيد لمواجهة جائحة كورونا وأهم الآليات التي تم وسيتم اتخاذها خلال الفترة الحالية والقادمة لمواكبة آخر التطورات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وتمثلت أهم مخرجات الاجتماع في وضع خطة متكاملة تقوم على أساس تكاتف الجهود بين جميع الجهات الطبية والأمنية والمدنية وتعاون المواطنين وتوعيتهم حول فيروس كورونا.

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