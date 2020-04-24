لجنة المتابعة: فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الغذائية والدوائية

أعلنت عضوة لجنة المتابعة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للدولة، الدكتورة هناء العرفي، اليوم الجمعة، فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الغذائية والدوائية للبلاد، وذلك عقب لقاء جمع اللجنة مع محافظ المصرف المركزي في طرابلس.

وقالت العرفي في بيان منشور على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن ذلك يعد إحدي مهام اللجنة في تذليل الصعاب والعراقيل التي تواجه عمل اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» التابعة لحكومة الوفاق، كاشفة عن تخصيص 50 مليون دينار لحل إشكالية 15 ألف ليبي عالق خارج البلاد.

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وأشارت العرفي إلى منح أذونات صرف لثلاث دول منها مصر وتونس وتركيا لتسهيل إجراءات عودة العالقين، موضحة أن هذه المبالغ تشمل إجراءات التحليل والحجر والإعاشة.

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