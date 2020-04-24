إيطاليا: ندعم بقوة دعوة الأمم المتحدة لهدنة إنسانية في ليبيا خلال رمضان

أعربت إيطاليا عن دعمها بقوة نداء الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الداعي لوقف إطلاق النار، ولهدنة إنسانية في ليبيا مع بدء شهر رمضان.

وقالت وزارة الخارجية اليوم الجمعة في مذكرة “تأمل إيطاليا في أن تنضم علانية جميع الدول والمنظمات الدولية، التي هي جزء من عملية برلين، إلى هذا النداء كخطوة أولى نحو وقف حقيقي لإطلاق النار في ليبيا”.

وأضافت المذكرة: “بينما اشتد القتال للأسف في الأسابيع الأخيرة، يمثل شهر رمضان فرصة لإسكات السلاح، كما حدث بالفعل، وإن كان لفترة وجيزة في أغسطس 2019 خلال عيد الأضحى، من أجل مواجهة طوارئ كوفيد-19 واستئناف مسار الحوار السياسي ومحاولة تخفيف صعوبات ومعاناة الأشخاص الأكثر ضعفا في ليبيا، بمن فيهم النازحون والمهاجرون وطالبو اللجوء”.