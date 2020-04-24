«صحة الموقتة» تطالب مدراء نقاط الرقابة بالمطارات والمنافذ البرية بالاستعداد لاستقبال العالقين العائدين

طالبت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الجمعة، مدراء نقاط الرقابة الدولية بالمطارات والمنافذ البرية بالاستعداد لاستقبال المواطنين العالقين المقرر إعادتهم خلال شهر رمضان.

وحثت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مدراء نقاط الرقابة الدولية بالمطارات والمنافذ البرية على ضرورة الكشف الطبي على العالقين العائدين وتعبئة النموذد المخصص للمسافرين وتوجيههم إلى أمتكن الحجر والعزلو السريري المحددة لهم.

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وكان القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، وجه في 14 أبريل الجاري، جميع اللجان المكلفة لمتابعة أوضاع المواطنين العالقين خارج البلاد بسرعة تسيير جسر جوي لإرجاعهم إلى أرض الوطن قبل حلول شهر رمضان،

يشار إلى أن أزمة الليبيين العالقين في الخارج كانت محورًا لعدة اجتماعات عقدتها لجنة مجابهة فيروس «كورونا» المستجد التابعة للحكومة الموقتة، حيث بحثت اللجنة سبل إعادة العالقين دون تعريضهم حياة المجتمع للخطر.

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