مستشفى طرابلس يستقبل قتيلين وجريح تعرضوا لقصف بعين زارة

أعلن مركز الطب

الميداني والدعم اليوم الجمعة استقبال مستشفى طرابلس لقتيلين وجريح كانوا قد تعرضوا لقصف في منطقة عين زارة جنوب

طرابلس يوم أمس الخميس.

وأوضح المركز في

منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أنه تم تحويل جثتي القتيلين إلى دار

الرحمة بالمستشفى الجامعي طرابلس، وهما خليفه مختار الجرنازي ، وأحمد محمد الجربي،

بينما كان الجريح من دولة النيجر ويدعى موسى إسماعيل .

