السفير البريطاني يدعو الليبيين إلى الوحدة والتسامح مع حلول شهر رمضان

من جانبه هنأ السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، الشعب الليبي بقدوم شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يتحقق السلام والمصالحة خلال هذا الشهر.

وقال السفير عبر الصفحة الرسمية للسفارة على فيسبوك، إن شهر رمضان يمثل فرصة لجميع المسؤولين في ليبيا والشعب الليبي للتفكير في القيم الجوهرية مثل التسامح والتعايش معا في أمان، مؤكدا أن ليبيا في حاجة ماسة إلى السلام، كما أن شعبها له الحق في العيش بسلام ورخاء.

وشدد هوبتون على مواصلة بريطانيا جهودها في دعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، نحو ليبيا آمنة ومزدهرة.

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