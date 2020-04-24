مشايخ ترهونة: نمنح المؤسسة العسكرية تفويضاً كاملاً لإدارة شؤون البلاد لبناء دولة مدنية بشكل سليم

ليبيا – أعلن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة في بيان له أمس الخميس تفويض كاملا للمؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر بإدارة شؤون البلاد وقيادتها.

المجلس طالب في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه المؤسسة العسكرية باستصدار إعلان دستوري يضمن لليبيين جميعا المحافظة على مدنية الدولة والذهاب بها إلى بناء مؤسساتها السياسية بالشكل السليم على أن يعمل الجيش على تأمين البلاد وضبط حدودها واقتلاع جذور الإرهاب من كامل التراب الليبي.

وأكد المجلس أن ذلك يأتي تقديرا للتضحيات الجسام التي يقدمها الجيش منذ سنة 2014 وحتى تاريخ اليوم من أجل تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية والمرتزقة الدواعش والأتراك ولصوص القتل والسرقة والفساد.

كما أوضح المجلس أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومته التي وصفها بـ”الهزيلة والمرتهنة” لسطوة المليشيات حيث يشكل مخرج الصخيرات بأكمله مهزلة سياسية منذ عام 2011.

مجلس مشايخ وأعيان ترهونة أشار في ختام بيانه تأييد خبراء ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والاتحادات الشبابية لهذا التفويض.

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