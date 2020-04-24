تركيا تعاقب فصيل سوري لرفضه إرسال مقاتلين إلى ليبيا

كشفت جريدة “أفال” التركية” عن صدور أوامر داخل القوات السورية المتمردة والتابع لتركيا، بوقف التمويل المادي لفصيل فيلق الرحمن المنحدر غالبية مقاتليه من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص، وذلك وفقاً لما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان عبر مصادر وصفها بالموثوقة.

وأوضحت تلك المصادر أنّ إيقاف تمويل الفيلق، جاء على خلفية طلب الجانب التركي من فيلق الرحمن تقديم قائمة تضم أسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بأوامر تركية، وبعد تملص قياديي الفيلق من القوائم، كان الرد من قِبل الجيش الوطني الموالي لأنقرة، بإيقاف توزيع الرواتب منذُ نحو شهرين على فيلق الرحمن، وتخفيض المخصصات المقدمة له من طعام وذخائر. وسبق أن توجه مقاتلون من فيلق الرحمن إلى ليبيا بشكل فردي عقب تجنيدهم من قبل تركيا ونقلهم مع المرتزقة لخدمة المصالح التركية هناك.

وفي الوقت الذي تتواصل عملية نقل المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لتركيا نحو الأراضي الليبية، تواصل أنقرة أيضاً عملية نقل المقاتلين الجهاديين والمتطرفين للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، حيث وصلت منذ أيام دفعة جديدة من المقاتلين الجهاديين عبر الجسر التركي- الليبي، ممن كانوا يُقاتلون مع تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الجهادية في سوريا.

على صعيد آخر، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ظهر اليوم الجمعة، دخول رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية نحو منطقة “بوتين – أردوغان” في محافظة إدلب ومُحيطها، حيث دخلت عشرات الآليات العسكرية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون واتجهت نحو المواقع والنقاط التركية في المنطقة، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في السادس من مارس بلغ 2810 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 6215 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10300 جندي تركي.

وفيما تزايدت أعداد قتلى المرتزقة السوريين في معارك طرابلس، تواصل تركيا إرسال مرتزقتها من الفصائل السورية الموالية لها، للحرب في ليبيا، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دفعة جديدة مؤلفة من 150 عنصرا على الأقل من فصيل فرقة السلطان مراد، انطلقت في الأيام القليلة الماضية، من مركز مدينة عفرين وتوجهت بواسطة باصات نقل تركية إلى الحدود.

كما انطلقت مجموعات أخرى من المرتزقة تضم العشرات من مدينتي جرابلس والباب إلى نقطة التجمع في منطقة حوار كلس. حيث وصل نحو 300 عنصر من فصائل السلطان مراد ولواء صقور الشمال وفيلق الشام إلى ليبيا.

وبذلك، ترتفع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5050 مرتزقا، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1950 مجندا.

وتأتي عملية استمرار إرسال المقاتلين السوريين إلى ليبيا في ظل الخسائر البشرية الكبيرة في صفوفهم جراء المعارك مع قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على محاور متفرقة من الأراضي الليبية، إذ وثق المرصد السوري مقتل 17 مقاتلاً خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، وبذلك، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 182 مقاتلا.