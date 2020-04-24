الحكومة الليبية تهنئ الليبيين برمضان وتثمن حرصهم على تطبيق التدابير لمجابهة كورونا

أخبار ليبيا24

هنأت الحكومة الليبية في بنغازي الشعب الليبي بمناسبة شهر رمضان المبارك، معربة عن أملها في أن يستهل الشهر الفضيل بدعوة الليبيين إلى كلمة سواء وأن يتعاضدوا لبناء دولة القانون والمؤسسات التي ينشدها الجميع.

وثمّنت الحكومة وعي الشعب الليبي في تطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها تباعا لأجل صد وباء كورونا، كما ثمّنت دور الأطقم الطبية ورجال الجيش والأمن والشرطة بالخصوص، شاكرة جهود اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا واللجنة الطبية الاستشارية، الذين واصلوا الليل بالنهار لتجنيب أبناء الشعب شر هذه الجائحة.

وبدأ الليبيون كغيرهم من المسلمين في مختلف دول العالم اليوم الجمعة في صيام شهر رمضان المبارك وسط إجراءات احترازية استثنائية ومفروضة لتفادي انتشار جائحة كورونا المستجد.

وتمسكت الحكومة الليبية بالاجراءات والقيود التي اتخذتها قبل حلول الشهر الفضيل لكبح انتشار جائحة كورونا، إذ أكدت على استمرار بقاء المساجد مغلقة، إضافة إلى استمرار حظر التجول المفروض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24