السراج يرفض رسميا إيريني ويوجه رسائل لمجلس الأمن والبرلمان الأوروبي

أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج، رفضه عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وفي رسالة لمجلس الأمن، تحصلت وكالة نوفا على نسخة منها، أكد السراج “أنه لم يجر التشاور مع حكومة الوفاق بشأن العملية العسكرية كما تنص قرارات مجلس الأمن،” موضحا أن عملية الاتحاد الأوروبي “تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا،” والتي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر.

كما وجه السراج رسالة أخرى لمجلس البرلمان الأوروبي حول إيريني أبلغهم فيها “باعتراض حكومة الوفاق على خطة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر توريد الأسلحة.”

وأبلغ رئيس المجلس الرئاسي البرلمان الأوروبي “تأسفه جراء تلك الخطوة” قائلا “كنا نتوقع من دول الجوار الأوروبي أن تطبق قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) بشأن حظر توريد السلامة إلى ليبيا.” مضيفا ” لم نتوقع ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق.”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية