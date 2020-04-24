تسيري سرت يوصي بتوزيع السلع التموينية المخصصة للجمعيات الإستهلاكية 

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم، على ضرورة الإسراع بتوزيع السلع التموينية المخصصة للجمعيات التعاونية الأستهلاكية بسرت.

وشدد سالم خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس التسييري للبلدية ومراقب الاقتصاد بسرت ومدير مبيعات موزانة الأسعار، على ضرورة التنسيق فيما يخص ملف السلع أولا مع مراقبة الاقتصاد والمجلس التسييري.

وتم الاتفاق بحسب الصفحة الرسمية للمجلس على أن يتم الشروع في استقبال الإجراءات المصرفية الخاصة بالسلع من إدارات الجمعيات الاستهلاكية اعتبارا من يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من أبريل الجاري

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