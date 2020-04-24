إطلاق خط بحري بين صفاقس و طرابلس بداية من الغد

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك التونسية إطلاق خط بحري جديد, غدا السبت 25 أفريل الجاري, يربط بين ميناء مدينة صفاقس التونسية وميناء العاصمة طرابلس.

وأفاد بلاغ للوزارة, اليوم الجمعة, بأن إطلاق الخط البحري الجديد الرابط بين ميناء مدينة صفاقس التونسية وميناء العاصمة طرابلس يندرج في إطار السعي إلى مزيد تأمين تدفق البضائع بين تونس وليبيا ومن أجل دعم جهود المصدرين والناقلين البحريين في البحث عن أسواق جديدة.

وأكدت الوزارة أن هذا الخط البحري من شأنه خلق مزيد من الحركية الإقتصادية على المبادلات التجارية بهذا الميناء, بالإضافة إلى ما يوفره النقل البحري من إيجابيات, خاصة على مستوى حجم البضائع المنقولة وتخفيف الضغط على الطرقات, لاسيما بعد الإجراءات المتخذة على مستوى المعابر الحدودية.