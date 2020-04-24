صحة الحكومة الليبية توجه مدراء المنافذ البرية بالاستعداد لعودة المواطنين العالقين بالخارج

دعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية مدراء نقاط الرقابة بالمطارات والمنافذ البرية، للاستعداد لتأمين عودة المواطنين العالقين بالخارج.

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة على نقاط الرقابة بكل من منفذ أمساعد البري ومطار الأبرق الدولي، ومطار بنغازي الدولي، ومطار البريقة الجوي، بتأمين عودة المواطنين العالقين في أماكن الحجر الصحي الإجباري المحددة من اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وطالبت الوزارة مدراء نقاط الرقابة بالاستعداد للقيام بالأعمال الواجب اتخاذها من كشف طبي على المواطنين العائدين، وتعبئة النموذج المخصص للمسافرين وتوجيههم إلى أماكن الحجر والعزل السريري المحددة.

وتسلم رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، أمس الخميس، الكشف النهائي بأسماء الليبيين العالقين في الخارج، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر إقامته في مدينة بنغازي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، لـ”الثني” أن قائمة المستهدفين بالعودة إلى أرض الوطن والبالغ عددهم الإجمالي 1789 مواطنا ومواطنة، تم إعداد قوائمهم عبر المنظومة الإلكترونية لوزارة الخارجية، إضافة إلى التواصل مع الأرقام المخصصة من قبل الوزارة لهذا الشأن.

وتضم القائمة عدد 902 عالق بجمهورية مصر العربية، و431 عالقا بالجمهورية التونسية، و317 عالقا بالجمهورية التركية.

كما تضم القائمة 47 عالقا بعدد من الدول الأوروبية، و89 عالقا بالمملكة الأردنية، ومواطنين بالجمهورية العراقية ومواطنا واحدا بالجمهورية اللبنانية.