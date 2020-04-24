عادات وتقاليد طرابلس في شهر رمضان المبارك

على الرغم مما تعيشه العاصمة طرابلس من أوضاع أمنية غير مستقرة، لازالت الأهالي متمسكة بأجواء حلول شهر رمضان المبارك والتي تبدأ في العادة مع بداية شهر شعبان حيث تم التجهيز والتحضير لاستقبال الشهر الفضيل.

ولعلنا نجد أن العادات والتقاليد الرمضانية في ليبيا لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها من الدول العربية والإسلامية، وتتشابه مع العادات والتقاليد في البلدان والمجتمعات العربية، حيث يستقبل الجميع شهر رمضان بالتكبير والتهليل، وتنشط الطقوس الاجتماعية المصاحبة لهذا الشهر.

مدفع رمضان

يعود إلى مدينة طرابلس كموروث تراثي عربي وإسلامي، وهو تقليد من التقاليد الرمضانية في العديد من المدن الإسلامية. كان المدفع ينطلق مع أذان صلاة المغرب وقبل أذان الفجر من برج السرايا الحمراء في دقة متناهية.

ويعد الحاج الصادق زقلام “رحمه الله” هو آخر من تولى الإشراف على إطلاق المدفع .. وكان صوت مدفع الافطار يمثل الكثير لسكان مدينة طرابلس، على الرغم من أن العمل بهذا التقليد الرمضاني انتهى في أواخر سبعنيات القرن الماضي ولم يبقى سوى صوته في تسجيلات الإذاعة المسموعه، ألا أن ذكراه لازالت عالقه في ذاكرة الليبيين.

مائدة رمضان

من أشهر ما يقدم في طرابلس خلال شهر رمضان على “مائدة الإفطار” نوعان من الموائد، التمر واللبن والحليب إضافة إلى العسلة والزلابية، والشامية وبعض الحلويات الطرابلسية المعروفة وهذا يكون كتحلية قبل الصلاة.

أما “المائدة الثانية” هي مائدة الإفطار الرئيسية وتكون منوعة، وتشمل أصناف عدة من الطعام ويكون الطبق الرئيسي فيها هو الشوربة إضافة إلى أصناف أخرى تختص بها مدينة طرابلس، وفي الليل أطباق المحلبية والخشاف.

ومن العادات المتعارف عليها في رمضان في ليبيا أن يقوم الأهل بإرسال تشكيلات من الآكلات المجهزة للإفطار مع الأطفال ليتذوقها الجار وتسمى (الذّوقه) ويكون وقت ارسالها قبيل آذان المغرب ببضع دقائق.

الصلاة والعبادة

يسارع الليبيون كغيرهم من المسلمين لأداء صلاة التراويح في كل ليلة من ليالي رمضان، وتزدحم المساجد بالمصلين من الجنسين الرجال والنساء ومما تعارف عليه الناس في ليبيا قراءة العديد من الأدعية بعد كل ركعتين. وفي العشر الأواخر يبدأ الناس صلاة القيام أو التهجد بعد منتصف الليل وحتى وقت السحور وتكثر في المساجد الدروس الدينية.

سهرات رمضان وأكل “السفنز”

بعد الانتهاء من صلاة التراويح يتوجه الناس إلى محلات بيع الحلويات فقط لشراء ما يعرف بالسفنز في ليبيا، وهي حلويات شعبية تعجن بالدقيق والزبدة والسمن قليل من الملح وتقلى بشكل دائري مغلق من الوسط في كثير من الزيت حتى تنضج بانتفاخ أطرافها وجفاف وسطها وتؤكل ساخنة مع العائلة وضيوف رمضان بعد أن تغمس في سكر غير مطحون أو في عسل أو دبس التمر المسمى في ليبيا “رب التمر”.

وداع رمضان واستقبال العيد

في العشر الأواخر تبدا الأسر التجول في الأسواق بعد صلاة التراويح حتى أوقات متأخرة من الليل لاختيار ملابس العيد وما تبقى من لوازم حلويات العيد كما تقوم بعض الأسر بطلاء داخل البيت استعدادا للعيد وتعلق الأضواء الملونة وغيرها من أشكال الزينة.