صبحي : ضبط 600 كيس دقيق “مدعوم” بأحد المحال التجارية الخاصة

أعلن رئيس وحدة التحقيق في جهاز الحرس البلدي فرع اجدابيا،

علي صبحي، الجمعة، أن وحدة التحري بالجهاز تمكنت من ضبط نحو 600 كيس مغلف من

الدقيق المدعوم في أحد المحال التجارية، مؤكداً أنه غير مصرح ببيعه في هذه المحال

.

وأوضح صبحي، فى تصريحات صحفية، أن الكميات المضبوطة صادرة

عن صندوق موازنة الأسعار وخاصة بالجمعيات التعاونية فقط، مضيفاً أنه تم تشكيل غرفة

طوارئ تتولى مهمة مراقبة الأنشطة التجارية خلال شهر رمضان المبارك .

وأشار صبحي إلى أن الجهاز يفتقر إلى عدد من الاحتياجات التى

تساعده فى تغطية الأعمال داخل اجدابيا، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الجهازفى

الإبلاغ عن أي مخالفات .

