اجتماع تمهيدي حول وضع آلية لملف المصالحة الوطنية

عقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس الاجتماع التمهيدي الأول بشأن وضع آلية لملف المصالحة الوطنية، وتحديد الأسس والثوابت التي تقود إلى صياغة مشروع للمصالحة الوطنية يقدم في هيئة قانون أو ميثاق.

وقالت الخارجية إن الاجتماع الذي ضم مستشارين وأكاديميين طرح فكرة تشكيل غرفة بالخصوص تضم عددا من المستشارين والخبراء والمهتمين بالملف، تجتمع بشكل دوري وتتبادل الرؤى والأفكار ووجهات النظر وتطرح التجارب السابقة، كما عرضت على المشاركين ورقة مقدمة من وزير الخارجية عبد الهادي الحويج بعنوان “من أجل إرساء دعائم المصالحة الوطنية والإنصاف في ليبيا كأرضية تأسيسية”.

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